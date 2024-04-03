المؤبد لمالك قهوة وسائق توك توك لاتهامهما بالاتجار فى الهيروين ببولاق الدكرور

كتب سليم على

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لمالك قهوة وسائق توك توك، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهانى حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين "ح. م" 46 سنة، صاحب قهوة، و"س. س" 23 سنة يعمل سائق توك توك، تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر "الهيروين" فى منطقة بولاق الدكرور، بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون.



وقال إيهاب هاشم مقدم شرطة، إنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهمان وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المخدرة وسلاحين أبيضين وهاتفين محمولين ومبلغ مالى، وعزى قصدهما من احرازهما للمواد المخدرة المضبوطه الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الاثمه والمبلغ المالى من متحصلات اتجارهما والهاتفين للتواصل مع عملائهما المتعاطين.