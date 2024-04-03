اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكرملين ينفى وجود خطط تعبئة جديدة فى الجيش الروسى

الأربعاء، 03 أبريل 2024 09:30 م
الكرملين ينفى وجود خطط تعبئة جديدة فى الجيش الروسى دميترى بيسكوف
أ ش أ

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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، تصريحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بأن روسيا تخطط لتعبئة أخرى للجيش.. وقال "هذا غير صحيح".


جاء ذلك ردا على ما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية، فى وقت سابق عن زيلينسكى قوله إن السلطات الروسية تستعد لتعبئة 300 ألف جندى إضافى بحلول الأول من يونيو".


وأشار بوتين - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إلى أنه ليست هناك حاجة لموجة جديدة من التعبئة فى روسيا، بالإضافة إلى ذلك، لفت بوتين الانتباه إلى العدد الكبير من المتطوعين.







دميترى بيسكوف

روسيا

الكرملين

الجيش الروسى

موسكو




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