الكرملين ينفى وجود خطط تعبئة جديدة فى الجيش الروسى

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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، تصريحات الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بأن روسيا تخطط لتعبئة أخرى للجيش.. وقال "هذا غير صحيح".



جاء ذلك ردا على ما نقلته وسائل الإعلام الأوكرانية، فى وقت سابق عن زيلينسكى قوله إن السلطات الروسية تستعد لتعبئة 300 ألف جندى إضافى بحلول الأول من يونيو".



وأشار بوتين - حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إلى أنه ليست هناك حاجة لموجة جديدة من التعبئة فى روسيا، بالإضافة إلى ذلك، لفت بوتين الانتباه إلى العدد الكبير من المتطوعين.