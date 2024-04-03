القناة 13 الإسرائيلية: بريطانيا تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولى

وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولى.

وأكد سوناك لصحيفة ذا صن البريطانية أنه تحدث مع نتنياهو أمس وأخبره أن الوضع فى غزة أصبح لا يطاق بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث، مؤكدا أن استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغى أن تحدث وهناك أسئلة تحتاج لإجابات.

وأشار سوناك أن بريطانيا لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة نلتزم به وهناك مجموعة من الإجراءات التى سنتبعها.

يذكرأن، طالبت وزارة الخارجية البريطانية الجهات المعنية بإمدادها بمزيد من المعلومات حول مقتل متطوع بريطانى فى غارة جوية إسرائيلية بغزة وأفادت الوزارة فى بيان نقلته شبكة سكاى نيوز البريطانية، نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوفاة مواطن بريطاني في غزة ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشكل عاجل".

وكان المواطن البريطانى من بين سبعة من عمال الإغاثة الذين قتلوا في غارة جوية إسرائيلية بغزة، وهو يعمل لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي لإمداد سكان غزة بالمواد الغذائية.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن خطابا موقعا من قبل ما يقرب من 60 مؤسسة خيرية ومكتب محاماة ومنظمة سيتم إرساله إلى وزير الداخلية البريطانى جيمس كليفرلى يدعو إلى إنشاء نظام تأشيرات على النمط الأوكراني للفلسطينيين المحاصرين في غزة والذين لديهم عائلات في المملكة المتحدة.

وأضافت أنه تم التوقيع على العريضة تدعو إلى خطة تأشيرة عائلية فلسطينية، من قبل أكثر من 54 ألف شخص حتى الآن ويتطلب الأمر 100 ألف توقيع حتى يتم طرحه للمناقشة في البرلمان البريطاني.