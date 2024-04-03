الدكتور طارق عبد المعز مديرًا لمجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قرارًا بتعيين اللواء طيب طارق عبد المعز، مديرًا لمجمع الإسماعيلية الطبي، أحد أكبر مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

ويأتي قرار تعيين الدكتور طارق عبد المعز في إطار مساعي الهيئة للتميز المؤسسي بالدفع بدماء جديدة للعمل الميدانى، الذى يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة عالية بناء على التقييم المستمر للأداء بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة.

وسبق وأن عمل اللواء طيب طارق عبد المعز، مديرًا لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب الأقصر وهى أحد مستشفيات الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما شغل العديد من المناصب منها مدير المستشفى العسكري بمحافظة دمياط ورئيس الشئون العلاجية بالمستشفى العسكري بمحافظة الإسكندرية.

ومجمع الإسماعيلية الطبي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 400 سرير، ويضم 13 غرفة عمليات، و6 معامل، و67 أسِرة رعاية مركزة، و32 حضانة مبتسرين، ومتعدد التخصصات الطبية حيث يشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، جراحة العظام، أمراض النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، الروماتيزم والتأهيل والعلاج الطبيعي، أمراض القلب والصدر، الرعايات المركزة، رعايات القلب، رعايات الأطفال، الرمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، طب الجنين، الأمراض الجلدية، الحروق والتجميل، الجهاز الهضمي والكبد، رعايات الحروق، السمعيات، التخاطب"، بالإضافة إلى الأقسام الخدمية بالمجمع الطبي والتي تشمل الأشعات "العادية، المقطعية، الماموجرام، الموجات فوق الصوتية، الدوبلر، السونار، الإيكو، الرنين المغناطيسي"، إلى جانب أقسام القسطرة القلبية، الأشعة المتنقلة، CR، ومعامل "الإكلينيكي الباثولوجي، الهيماتولجي، الفيروسات، البكتيرولوجي، كيمياء الدم"، وأقسام بنك الدم، مناظير الجهاز الهضمي و ERCD، ومناظير الجراحة العامة، ووحدة العلاج الطبيعي، ورسم العصب وتخطيط العضلات، ووحدة التصوير الإشعاعي للثدي، ومركز الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.