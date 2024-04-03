التشيك تدعو لإجراء تحقيق فى مقتل 7 عمال إغاثة فى غزة

براغ (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية التشيكى يان ليبافسكى اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شفاف فى مقتل 7 عمال إغاثة تابعين لمنظمة وورلد سنترال كيتشن أو المطبخ المركزى العالمى فى غزة جراء غارة إسرائيلية.

وأعرب ليبافسكى عن تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدا على أهمية ضمان سلامة عاملى الإغاثة فى غزة، وذلك حسبما نقل راديو براغ الدولى.

وأعلنت المنظمة تعليق عملياتها في غزة في أعقاب استهداف سيارتين تابعتين لها ما أودى بحياة 7 عمال يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

وقالت المنظمة إنها نسقت عملياتها مسبقا مع الجيش الإسرائيلى وأن السيارتين المستهدفتين كانتا تحملان شعار المنظمة بشكل واضح.