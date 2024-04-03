البيت الأبيض يرفض نقل قيادة مجموعة نقل الأسلحة لأوكرانيا من واشنطن إلى الناتو

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رفض البيت الأبيض، اقتراحا يقضى بنقل المجموعة التى تقودها الولايات المتحدة، والتى تنسق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا إلى قيادة حلف شمال الأطلسى.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى - فى تصريح صحفى أوردته صحيفة "ذى هيل" الأمريكية اليوم - "إن هذه المجموعة أكبر من حلف شمال الأطلسى، وتشمل 50 دولة غريبة فى جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة المحيط الهادئ الهندية، وما جمعهم معًا هو القيادة الأمريكية".

واقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج أن الحلف يدرس قيادة مجموعة رامشتاين، التى ينظر إليها على أنها محاولة للحماية من الحزبية الأمريكية المتزايدة بشأن إرسال المساعدات لأوكرانيا، مٌشيرا إلى مخاوف أوروبا، من أن يسحب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب دعمه لكييف وحلف شمال الأطلسى إذا نجح فى تأمين فترة ولاية ثانية كرئيس.



وأضاف: "أن الأوكرانيين بحاجة إلى مزيد من الدعم، لكنهم يحتاجون أيضًا إلى دعم أكبر يكون على المدى الطويل".



ويناقش وزراء خارجية دول الناتو، هذه المقترحات فى بروكسل هذا الأسبوع، بهدف التوصل إلى توافق فى الآراء لدراستها وبحثها خلال قمة واشنطن فى يوليو المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو.

يُشار إلى أن مجموعة رامشتاين هى تجمع يعقد مرة واحدة شهريًا يضم أكثر من 50 دولة لتنسيق إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.