البيت الأبيض: بايدن أكد لرئيس الصين أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار بمضيق تايون

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد، خلال مباحثاته افتراضيا اليوم مع نظيره الصينى شى جين بينج، على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وعلى سيادة القانون وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.

وقال البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إن بايدن أكد أن " الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة من أن تُستخدم في المساس بأمننا القومي".



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى - في وقت سابق اليوم - مباحثات افتراضية مع نظيره الصيني شي جين بينغ تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين و ملفات الشرق الأوسط.

وتركزت المباحثات على قضايا التبادل التجاري وتايوان والذكاء الاصطناعي وملفات الشرق الاوسط وأوكرانيا وتعزيز التواصل بين البلدين لإدارة المنافسة وتجنب النزاع.

وكان آخر لقاء للرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو.

وقد كان هذا اللقاء الأول بين الرئيسين منذ قمة مجموعة العشرين في بالي، في إندونيسيا، في نوفمبر ٢٠٢٢، وقد وصف الرئيس بايدن الاجتماع الأخير بنظيره الصيني بأنه "بنّاء ومثمر".