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البورصة المصرية.. ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:58 م
البورصة المصرية.. ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.874 تريليون جنيه. 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة.

 







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