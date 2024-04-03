الاتحاد الأوروبى يطالب إسرائيل السماح بوصول المساعدات بشكل آمن إلى غزة

بروكسل (أ ش أ)

أعرب الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، عن توقع تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون عوائق إلى الفلسطينيين داخل القطاع .

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إنه يشعر بالصدمة جراء قتل الجيش الإسرائيلي أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بقطاع غزة، مطالبًا إسرائيل بضرورة إجراء تحقيق شامل بشأن مقتل أعضاء الفريق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.

وكانت 26 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وفقا لتصريحات جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد .

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين في قطاع غزة.

