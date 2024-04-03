الاتحاد الأوروبى يصف مقتل إسرائيل لعمال الإغاثة الإنسانية فى غزة بالمروع

بروكسل (أ ش أ)

وصف الاتحاد الأوروبى، اليوم الأربعاء، مقتل الجيش الإسرائيلى لسبعة أعضاء من الفريق الإنسانى للإغاثة التابع للمنظمة الخيرية العالمية المطبخ المركزى العالمى أو وورلد سنترال كيتشن، أثناء سفرهم لتوصيل الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفا في قطاع غزة بالمروع.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المفوضية الأوروبية وممثل الشئون الخارجية جوزيف بوريل، نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحث على التنفيذ السريع للالتزام المعلن من قبل السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين.

وقال البيان "نذكر بالتزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، لقد فقد عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني حياتهم منذ بداية الحرب في غزة".

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالعمل الذي لا يقدر بثمن الذي تقوم به الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظل ظروف صعبة للغاية في غزة.. وحث إسرائيل على الوفاء بالتزامها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

وأضاف البيان أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 طالب بوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة للأطراف. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال.