إعدام ومصادرة 2.5 طن دقيق وغلق مطحنين دون تراخيص بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالزقازيق ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية ومطاحن الدقيق بمركز ومدينة الزقازيق.

تمكنت الحملة من ضبط عدد2 مطحن دقيق بمركز ومدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المطاحن لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام 2.5 طن أغذية ودقيق، حيث تم ضبط 2.5 طن دقيق استخراج 72% لسوء التخزين، وإعدام طن أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما سحب 2 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 2 محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.