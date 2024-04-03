إصابة 3 فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ربع نقل وسيارة ملاكى نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزى والتي قمت بدورها بتحويل المصابين للمستشفى الجامعى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بوقوع مصادمه على الطريق بين سيارتين ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباطوحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بمركز شرطة دار السلام بين سيارة ربع نقل قيادة المدعو كرم ب ح 44 سنة سائق ومقيم دائرة المركز، وسيارة ملاكي قيادة المدعو عصمت ع م 35 سنة سائق ومقيم دائرة المركز.

وقع الحادث نتيجة إصطدام السيارتين بالمواجهة نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولي " بإشتباه كسر بالقدم اليسري " وإصابة قائد السيارة الثانية " بإشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ونجل قائد السيارة الثانية كرلوس ع ع م 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز " بجرح قطعي بالساعد الأيسر وأخر قطعي بالعضلات والأوتار" من مستقلى السيارة الثانية وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزى وتحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبسؤال قائدى السيارتين والمصاب أفادوا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.