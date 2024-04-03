إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة فى حريق منزل بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين منذ قليل، بقرية رحيم التابعه لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة ، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، فنشبت النيران التي سرعان ما التهمت محتويات الشقة السكنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس ، بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي حول نشوب حريق هائل في منزل مكون من طابقين بقرية رحيم بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، برجال وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ3 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، وجرى نقل المصابين بحالة اختناق جراء الحريق إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفرت المعاينة الأولية للحريق، أنّ ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمنزل، وراء اندلاع الحريق، ولا توجد أي شبهة جنائية حول الحريق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.