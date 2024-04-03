اليوم السابع
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إصابة 13 فى هجوم صاروخى روسى على مدينة دنيبرو الأوكرانية

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:13 ص
إصابة 13 فى هجوم صاروخى روسى على مدينة دنيبرو الأوكرانية الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد علوى

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قالت السلطات في مدينة دنيبرو الأوكرانية إن روسيا نفذت هجوما صاروخيا على المدينة مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة تعليمية وإصابة 13 شخصا بجروح.


وكتب سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي للمدينة على تطبيق تيليجرام إن من بين المصابين خمسة أطفال.

وأضاف أن "ثمانية من المصابين نقلوا إلى المستشفى" ووصف إصابتهم بأنها متوسطة.

وكثفت روسيا هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة ونفذت في 22 مارس أكبر هجمة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامين، كما زادت من استخدام الصواريخ الباليستية التي يصعب اعتراضها.







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الحرب فى أوكرانيا




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