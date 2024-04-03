اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بزراعى البحيرة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:58 م
إصابة 12 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص بزراعى البحيرة حادث ميكروباص أرشيفية
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب منذ قليل  12شخصا  بكسور وجروح مختلفة  إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة  12شخص  بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالجزيرة الوسطى لطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى أمام قرية بولاد التابعة لمركز أبو حمص

وتم  نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.







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