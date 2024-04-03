اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 06:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إشارة مرور.. تعرف على إجراءات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة إلكترونيا

الأربعاء، 03 أبريل 2024 06:00 م
إشارة مرور.. تعرف على إجراءات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة إلكترونيا المرور -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

3. تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

4. تقديم مستند شهادة المخالفات.

5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيا الإجراءات:

1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.







إدارة المرور

اخبار الحوادث

مطابقة البيانات

اخبار عاجلة

البيانات المعدلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة