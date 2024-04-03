إزالة 495 إعلانا دون ترخيص بشوارع الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع 495 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر مارس 2024م بواقع عدد 57 إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد 5 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و42 إعلان بمركز ومدينة منياالقمح وعدد 6 إعلانات بمدينة القنايات و14 إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد 29 إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و10 إعلانات بمدينة القرين وعدد 56 إعلان بمركز ومدينة الزقازيق و50 إعلان بحى ثانى الزقازيق و13 إعلان بحى أول الزقازيق 65 إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و47 إعلان بمركز ومدينة بلبيس و18 إعلان بمركز ومدينة ههيا و10 إعلانات بمركز و مدينة أبو حماد و73 إعلان بمركز ومدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

وشدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين وفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات، وكذلك العمل الجاد لتعظيم إيرادات الدولة.