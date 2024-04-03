إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الوراق دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى الوراق، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.



وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:



- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.



- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.



- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.



- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.



- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.



- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.



- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.



- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.



- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.



- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.