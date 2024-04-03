إحباط محاولة مالك مكتب شحن تهريب أدوية خارج البلاد

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتجميع الأدوية ومحاولة تهريبها إلى خارج البلاد فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشت صورها لاسيما جرائم تجميع واحتكار الأدوية ومحاولة تهريبها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك مكتب شحن "يحمل جنسية إحدى الدول" بالاشتراك مع شخصين آخرين بتجميع كميات كبيرة من الأدوية بأحد الجراجات بدائرة قسم شرطة عابدين بقصد تهريبها خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (4500 زجاجة من أحد العقاقير الطبية – مبلغ مالى )، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.