أيقونة السلام بشرم الشيخ تضئ باللون الأزرق تضامنا مع مرضى التوحد

جنوب سيناء _فايزة مرسال

أضاءت أيقونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ الليلة، باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد تضامنا مع المرضى، كجزء من مبادرة "الإنارة الزرقاء" لمئات المؤسسات بجميع أنحاء العالم وذلك للتوعية بمرض التوحد.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للتوحد، والذى يصادف الثانى من أبريل من كل عام، ويهدف للتوعية بمرض التوحد، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.