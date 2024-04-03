اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أيقونة السلام بشرم الشيخ تضئ باللون الأزرق تضامنا مع مرضى التوحد

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:05 ص
أيقونة السلام بشرم الشيخ تضئ باللون الأزرق تضامنا مع مرضى التوحد أيقونة السلام بشرم الشيخ
جنوب سيناء _فايزة مرسال

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أضاءت أيقونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ الليلة، باللون الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد تضامنا مع المرضى، كجزء من مبادرة "الإنارة الزرقاء" لمئات المؤسسات بجميع أنحاء العالم وذلك للتوعية بمرض التوحد.

يذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمى للتوحد، والذى يصادف الثانى من أبريل من كل عام، ويهدف للتوعية بمرض التوحد، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.







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