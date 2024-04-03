أهالى كفر حجازي بالمحلة يودعون سيدة وابنتها توفيا في حادث قبل الإفطار

الغربية مصطفى عادل

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مقابر قرية كفر حجازي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي شهدت مساء اليوم تشييع جنازة سيدة وطفلتها بعد أن لقوا مصرعهن في حادث مرورى على طريق المحلة طنطا قبل الافطار، بعد أن صدمتهن سيارة مسرعة.

وخرجت جنازة مهيبة من القرية عقب صلاة العشاء من مسجد الصحابة بالقرية، شارك فيها المئات الذين حرصوا على توديع السيدة وطفلتها.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراقهن، وتم تشييع الجثامين لمثواهن الأخير بالمقابر.

ولقيت سيدة ونجلتها مصرعهن بعد أن صدمتهن سيارة، على طريق المحلة طنطا، وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مرورى على طريق المحلة طنطا

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع سيدة ونجلتها اثر اصابتهن باصابات بالغة بعد أن صدمتهن سيارة مسرعة، تم التحفظ على جثث المتوفين بالمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



جنازة مهيبة



جنازة مهيبة



جنازة مهيبة