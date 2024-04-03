اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أمريكا تحذر إيران من استهدافها بعد هجوم على القنصلية الإيرانية فى دمشق

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:54 ص
أمريكا تحذر إيران من استهدافها بعد هجوم على القنصلية الإيرانية فى دمشق روبرت وود
نيويورك (أ ش أ)

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حذرت الولايات المتحدة، إيران من استهدافها ردا على هجوم استهدف القنصلية الإيرانية فى سوريا، وأبلغت مجلس الأمن الدولى بعدم علمها المسبق بالهجوم الذى ألقت طهران بالمسؤولية عنه على إسرائيل.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود  حسبما أوردت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، لن نتردد في الدفاع عن عسكريينا ونكرر تحذيراتنا السابقة لإيران بعدم استغلال الوضع .

وتمثل الضربة التي وقعت الاثنين الماضي والتي قالت إيران إنها قتلت اثنين من جنرالاتها وخمسة من مستشاريها العسكريين واحدة من أكبر الهجمات .

وكانت إيران قد أبلغت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بأنها تحتفظ بالحق في اتخاذ رد حاسم على الهجوم، متهمة إسرائيل بانتهاك الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة والقانون الدولي وحرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية.







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