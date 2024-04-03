أسماء المصابين فى انقلاب أتوبيس بطريق "المطرية بورسعيد" بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شهد طريق بورسعيد المطرية بمحافظة الدقهلية انقلاب أتوبيس نقل ركاب، منذ قليل، وأسفر الحادث عن مصرع فتاة، وارتفاع عدد المصابين إلي 23 مصابا، وتم نقل 12 مصابا إلي مستشفي 30 يونيو، و10 آخرين لمستشفي بورسعيد، والجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بانقلاب أتوبيس نقل ركاب ووجود وفاة ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، لمكان البلاغ محل الواقعة رفقة سيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب أتوبيس ركاب أثناء توجههم إلى منطقة الاستثمار في بورسعيد، وتبين مصرع بسملة محمد عباس 18 عاما مقيمة بالعصافرة المطرية "جثة هامدة".

فيما أصيب كلا من نبيل إبراهيم هلال 43 عاما مقيم العصافرة مطرية مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفى30 يونيو بورسعيد، وأحمد على الساهى 29 عاما مقيم العصافرة- مطرية مصاب باشتباه كسر بالضلوع وتم نقله إلى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، إبراهيم مصطفى الارغا 27 عاما مقيم العصافرة - مطرية مصاب باشتباه بعد الارتجاج وتم نقله إلى مستشفى30 يونيو ببورسعيد، بلال رمضان علوش 30 عاما مقيم العصافرة مطرية ومصاب باشتباه خلع بالكتف الايسر وتم نقله إلى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، وإبراهيم عوض عوض 58 عاما مقيم العصافرة -مطرية ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الزهور ببورسعيد، وخالد عبده عمار 19 عاما مقيم بالعصافرة بالمطرية مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله إلى مستشفى الزهور ببورسعيد، وحسن السيد الغريب 25 عاما مقيم المطرية، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله إلى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، وأحمد عبد الرؤوف محمد 22 عاما مقيم المطرية مصاب بجرح قطعى بالحاجب الأيسر 7 سم، وتم نقله إلى مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، علا عيسى زكريا 35 عاما مقيم المطرية ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله الى مستشفى 30 يونيو ببور سعيد، محمد السيد عبده 25 عاما مقيم المطرية ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وتم نقله الى مستشفى. 30 يونيو ببورسعيد، فاطمة القطب فراج 18 عاما مقيم المطرية ومصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى وتم نقلها إلى مستشفى 30 يونيو بورسعيد ودينا يوسف يوسف 34 عاما مقيمة المطرية ومصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى وتم نقلها الى مستشفى30 يونيو بورسعيد.

تم نقل 12 مصابا إلي مستشفي 30 يوينو، 10 آخرين إلي مستشفي بورسعيد، و الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف الجهود والبحث عن سائق الاتوبيس للوقوف علي أسباب الحادث، فيما تم إعادة فتح الطريق وتسير حركة المرور بالطريق مره أخري