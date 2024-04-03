اليوم السابع
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-4-2024 أمام الجنيه المصري

الأربعاء، 03 أبريل 2024 10:55 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-4-2024 أمام الجنيه المصري عملات - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-4-2024، حيث سجل سعر الدولار 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 50.72 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.11 جنيه للشراء.

47.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.72 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.20 جنيه للشراء.

59.39 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.55 جنيه للشراء.

12.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

152.43 جنيه للشراء.

153.46 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.83 جنيه للشراء.

12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.95 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.







اسعار العملات في مصر

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق السوداء




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