اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أبريل 2024 09:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الدواجن فى المزرعة تسجل 85 جنيها للكيلو

الأربعاء، 03 أبريل 2024 08:00 ص
أسعار الدواجن فى المزرعة تسجل 85 جنيها للكيلو الدواجن- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة هبوطا اليوم 3 جنيهات، حيث يسجل الكيلو 85 إلي 86 جنيها ويصل المستهلكين بين 98 إلي 101 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 97 حينها مقابل 105 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة 10 إلى 15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة 85 جنيها، كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البيض إلي 140 جنيها من مستويات 156 جنيها.

وقال اتحاد الدواجن في بيان سابق، إنه سيتم تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بدءاً من 2 أبريل 2024 وتنفيذ ذلك في الأسواق وذلك بعد الاجتماع بين شركات الإنتاج وممثلي الجهات المعنية.

 

 







الدواجن

الفراخ

سعر الدواجن في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة