أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-4-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-4-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولى (مصر)، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدي إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.874 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، والدولية للأسمدة والكيماويات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجارى الدولى (مصر)، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسويدى إليكتريك، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.874 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 399.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.51% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.3%، والعرب على 5.19%، واستحوذت المؤسسات على 30.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.38%.



ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 47.9 مليون جنيه، 31.3 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، 42.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4 ملايين جنيه، 49.8 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27937 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 34100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11921 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 6366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 7760 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.



وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات القناة للتوكيلات الملاحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 9 آلاف سهم، 4 ملايين سهم، 3 ملايين سهم، على التوالى، وباع مجموعة مرتبطة بشركتى الحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 66.5 ألف سهم، 497.2 ألف سهم، وباع مساهم رئيسى بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 66.5 ألف سهم.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 11.3 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 6750 سهم، 932.9 ألف سهم، 383.1 ألف سهم، على التوالى، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ومصر للفنادق، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 6 آلاف سهم، 600 ألف سهم، 1213 سهم، 1.9 مليون سهم، 101.8 ألف سهم، على التوالي.



واشترى مساهم رئيسى بشركتى برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولى عدد 298.1 ألف سهم، 7352 سهم.

راكتا

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا، شراء المساهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عدد 85 ألف سهم بسعر 11.53 جنيه بقيمة إجمالية 980.5 ألف جنيه لترتفع نسبة المساهم من 80.76% إلى 81.04%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية.