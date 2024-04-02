8 معلومات حول تأهيل مصانع مصر للألومنيوم ومؤشراته المالية.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، نتائج المناقصة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل مصنع الشركة والمؤجلة إلى 31 مارس الماضى.. تعرف على تفاصيل المناقصة والمؤشرات المالية للشركة فى 8 معلومات.

1 - تقدمت شركتان بعروض فنية وهما شركة NFC الصينية، وشركة Fleet Energy الإماراتية.

2 - تم الفض الفني للعروض وجارٍ دراستهم بمعرفة اللجنة المختصة بالشركة.

3 - إعادة تأهيل الشركة يشمل نطاق الأعمال وقطاع خطوط إنتاج الألومنيوم وقطاع محولات الشبكة الكهربائية وموحدات التيار وقطاع معدات مصنع قضبته الموصلات الأنودية، ومنطقة الكربون وقطاع شبكات المياه ومعدات محطات ضواغط الهواء والغازات الصناعية وقطاع المسابك.

4 – كما يشمل إعادة تأهيل مصنع درفلة الألومنيوم وقطاع الورش ومصنع البثق والمعامل وقطاع النقل ومعدات التفريغ والشحن بميناء سفاجا.

5 - حققت صافي ربح بلغ 3.43 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 1.7 مليار جنيه أرباحاً خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضى.

6 - ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 13.3 مليار جنيه، مقابل 8.35 مليار جنيه إيرادات في النصف المقارن من العام المالى الماضى.

7 – تستهدف الشركة تحقيق 4.269 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى المقبل، مقابل صافى ربح 4.855 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى.

8 - تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 26.69 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مقابل 25.96 مليار جنيه متوقع بنهاية العام المالى الجارى.

