10 سنوات انتصارات وإنجازات.. عدد خاص لليوم السابع بمناسبة تنصيب الرئيس السيسى

تنشر مؤسسة "اليوم السابع" فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء بمناسبة تنصيب الرئيس السيسى لولاية ثالثة، عددا خاصا حول إنجازات الرئيس خلال الـ 10 سنوات منذ توليه المسئولية عام 2024، ومسيرة الانتصارات التي تحققت في كافة الأصعدة والمجالات..

ويتناول العدد عرضا خاصا لكافة إنجازات الدولة فى كل القطاعات والمجالات التنموية والصناعية والزراعية والسياسية والاقتصادية، وكذلك عرض جهود الرئيس السيسى فى الارتقاء بحياة المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عرض كافة المبادرات الرئاسية الاجتماعية والصحية والتعليمية، وكذلك الجهود السياسية لحماية الوطن من الأخطار والمخاطر التى تحاك ضد الدولة.

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