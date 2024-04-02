‫ تعرف على أهم التوصيات الزراعية الأسبوع الحالى

كتبت أسماء نصار

تسيطر كتلة دافئة على الأجواء حتى يوم الجمعة تشمل كل أنحاء الجمهورية تقريباً مع انعدام فرصة تساقط الأمطار مع ارتفاعات متتالية في الحرارة على جميع الأنحاء لتكون حول 33°م شمالاً وحول 36°م جنوباً نهاراً ومزيد من الدفيء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م و نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة بعد منتصف النهار.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الزراعية خلال الأسبوع الحالى

1- الحفاظ على استمرار سريان العصارة حتمي وضروري لأشجار الفاكهة حتى لا تحدث مشاكل في امداد " كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم "وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والاخصاب وتثبيت العقد لانها مسئولة عن اوكسينات المرحلة .

2- ضبط الري قدر الإمكان بحيث اقرب الفترة بين الريات مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه في الفترة المهمة دي .

3- محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة الماصة والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها على المحاصيل كلها والوقاية من المستجدات "امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ".

4- تعويض تعطيل امدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة " الذرة - السمسم - القطن " من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري "10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط " او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً "6 سم / لتر".

5- دعم خضر الانفاق وخضر المكشوف من تقلبات الطقس الفترة الماضية لان التنفيل سيزيد " كنتالوب – فلفل – طماطم – باذنجان ".