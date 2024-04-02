وزارة العمل تُعلن عن وظائف لذوى الهمم بالجامعة الأمريكية.. اعرف التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الخفيفة، بالجامعة الأمريكية، وهى:

1- 3 إدارى أول "سكرتير".

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة 4 سنوات فى مجال العمل.

2- إ دارى خدمات "سكرتير":

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة سنتين فى مجال العمل.

وأشارت إلى ضرورة توافر بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، على أن يتم التقديم من خلال الرابط: peoplecapability@aucegypt.edu ، مع ذكر اسم الوظيفة المقدم إليها.