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وزارة العمل تُعلن عن وظائف لذوى الهمم بالجامعة الأمريكية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 07:00 ص
وزارة العمل تُعلن عن وظائف لذوى الهمم بالجامعة الأمريكية.. اعرف التفاصيل وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل لذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الخفيفة، بالجامعة الأمريكية، وهى:

1-    3  إدارى أول "سكرتير".

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة 4 سنوات فى مجال العمل.

2-     إ دارى خدمات "سكرتير":

- ويشترط للتقدم لها:

- مؤهل عالى جميع التخصصات.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة كاملة "تحدث وكتابة".

- إجادة التعامل مع برامج M.s، Sap إجادة كاملة.

- خبرة سنتين فى مجال العمل.

وأشارت إلى ضرورة توافر بطاقة الخدمات المتكاملة للمتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها، على أن يتم التقديم من خلال الرابط: peoplecapability@aucegypt.edu ، مع ذكر اسم الوظيفة المقدم إليها.

وظائف لذوى الإعاقة بالجامعة الأمريكية
وظائف لذوى الإعاقة بالجامعة الأمريكية

 







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