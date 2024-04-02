هبوط 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 3.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 8 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.8%، وهبط قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك بنسبة 1.2%، 1%، على التوالي، ونزل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.8%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.7%، وصعد قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، بينما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.879 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 604.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.93%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 30.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 45 مليون جنيه، 15.8 مليون جنيه، 79 مليون جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 229.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 27934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34113 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11904 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6400 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 9096 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 7536 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.