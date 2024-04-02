نقيب البيطريين السابق: حفل حلف الرئيس لليمين الدستورية بداية مرحلة جديدة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد سليم، النقيب العام السابق للأطباء البيطريين، إن مشهد حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى لليمين الدستورية، اليوم، من العاصمة الإدارية، "تاريخى" ويُعد أول خطوات فى بداية مرحلة جديدة من الجمهورية الجديدة، حيث يتزامن التنصيب مع بدء تشغيل العاصمة الإدارية الجديدة فى رسالة للجميع عن نجاح مصر فى تحقيق حلم بناء الجمهورية الجديدة.



وأكد سليم، أن كلمة الرئيس السيسى اليوم أمام مجلس النواب كانت مكثفة وشديدة التركيز والوضوح، وبعثت برسائل مهمة للمجتمع، وأكدت أن عملية بناء الوطن مستمرة فى كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وإنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر، ودعم التعليم والصحة، بجانب تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات مصر الاقتصادية، واستمرار التنمية العمرانية فى جميع ربوع الوطن، ومواصلة الحوار الوطنى وتنفيذ توصياته.



وأشاد بالمشروعات القومية التى دعمت سياسات الدولة المصرية وخاصة مشروعات الكهرباء والطرق والنقل والهيدروجين الأخضر، والاستفادة من موارد مصر البشرية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والتأمين الصحى الشامل، فضلا عن حزمة البرامج التكافل الاجتماعى مثل برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة كاكبر مبادرة تنموية مصرية لتطوير الريف المصرى، واستكمال إنشاء الجيل الرابع للمناطق العمرانية والتحول إلى المدن الذكية كأحد أسس الجمهورية الجديدة وهى أساس التقدم للدولة المصرية.