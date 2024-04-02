اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة المهن التمثيلية تنظم حفل إفطار فى دار المسنين

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:45 ص
نقابة المهن التمثيلية تنظم حفل إفطار فى دار المسنين جانب من حفل الإفطار فى دار المسنين
سارة صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت نقابة المهن التمثيلية، حفل إفطار بحضور النقيب أشرف زكى، وذلك فى دار المسنين، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة صفاء الطوخي عضو اللجنة العليا لدار المسنين، والفنان محمود عامر، منير مكرم، أيمن عزب وعزوز عادل.

وزار الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية اليوم بزيارة دار القوة الناعمة لرعاية كبار السن من الفنانين، فى عيد الأم، وقام بتوزيع الهدايا على المقيمين هناك.

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكى افتتحت دار الرعاية المقامة في مدينة 6 أكتوبر، في ديسمبر عام 2022، وهذه المبادرة جاءت لتكريم رموز الفن والثقافة من المصريين والعرب.

ويشارك الفنان أشرف زكى مسلسل مليحة، ويُعرض المسلسل حاليا في موسم رمضان 2024، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاص، أمير المصري، أنور خليل، وروفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

0fc2881d-df41-414c-8aa9-bae9bf784700
 

 

5a7d51c6-d46d-4965-b5df-6fb139040ac9
 

 

332f7557-9b42-41c3-8a0e-7936396bb0b3






نقابة المهن التمثيلية

اشرف زكى

دار المسنين

اخبار اشرف زكى

اعمال اشرف زكى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة