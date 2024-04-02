اليوم السابع
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نائب محافظ أسوان تتابع توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:42 م
نائب محافظ أسوان تتابع توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة جولة نائب محافظ أسوان فى الأسواق
أسوان – عبد الله صلاح

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كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، غادة أبو زيد، نائب المحافظ، بالمرور على أحد مراكز تعبئة السكر للتأكيد على معدلات التعبئة والضخ لكميات مناسبة من هذه السلعة الحيوية، وتوفيرها بالأسواق، مع التشديد على طباعة سعر البيع للمستهلك على عبوات التعبئة حتى يتسنى مواجهة أى محاولات للتلاعب بالأسعار.


وكلف محافظ أسوان، بمواصلة لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالقيام بحملات مفاجئة على المحلات التجارية وسلاسل الهايبر ماركت للتأكد من توافر السلع الإستراتيجية بالأسعار المناسبة، مع الإعلان عنها بشكل واضح لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل، وخاصة خلال هذه الفترة من أواخر شهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك.


يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.







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