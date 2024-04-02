اليوم السابع
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نائب رئيس اتحاد العمال: كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة للعمال عن المرحلة المقبلة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 12:35 م
نائب رئيس اتحاد العمال: كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة للعمال عن المرحلة المقبلة مجدى البدوى- نائب رئيس اتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال حفل تنصيبه بالعاصمة الإدارية، حمل الكثير من رسائل الطمأنة للمواطنين بشكل عام والعمال بشكل خاص بخصوص ملامح المرحلة المقبلة، حيث ركز في كلمته على دعم شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع في مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة وهى مبادرات تهم قطاع عريض من العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي ستسفيد بشكل كبير.

وثمن البدوى، في تصريحات خاصة لليوم السابع،: تأكيد الرئيس على التوسع وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الرقعة الزراعية، خاصة أن كل حلم العمال أن تكون المرحلة المقبلة داعمة للصناعة الوطنية لما لها من دور في فتح أفق جديدة للتوظيف، واصفا حديث الرئيس عن الحوار الوطنى بـ"القبلة الجديدة" للحوار، والذى سيكون له دور هام خلال الفترة المقبلة، وسيستكمل بشكل كبير، وسيتم العمل على تنفيذ توصياته.

ولفت إلى أن استمرار التنمية العمرانية، أمر هام جدا لأنها تحل مشكلة لحل الإسكان ويوفر فرص عمل لعدد كبير من الشركات والعمالة المصرية، مُشيدا بالإعلان عن تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.

 







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