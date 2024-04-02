نائب رئيس اتحاد العمال: حفل تنصيب الرئيس بالعاصمة الجديدة ملحمة وتاريخ مجيد

كتبت آية دعبس

هنأ نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة، والتى انطلقت من العاصمة الجديدة، وذلك عقب الثقة المستحقة من شعب مصر، والتى جاءت عبر صناديق الانتخابات بحضور كبير من قطاعات الشعب المختلفة وفى القلب منهم العمال معبرين عن إرادتهم لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، وبناء وطن تتحقق فيه أحلام وطموحات وتقدم يليق بمصرنا الأبية تحت قيادتكم الحكيمة.

ونقل " المهيرى" فى البيان وعد وعهد العمال إلى الرئيس السيسى بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة التنمية المستدامة وبناء مصر العمل والأمل والمستقبل الحديث، مؤكدا اصطفاف العمال خلف القائد الرئيس السيسى والتأييد الكامل فى اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الامن القومى المصرى و أيضاجهود الرئيس المخلصة المستمرة من أجل رفعة الوطن.

وقال إن تأدية الرئيس اليمين داخل مكان جديد لعاصمة الجمهورية الجديدة تاريخا خالدا ورسالة تؤكد أن المصريين يملكون من الإرادة والقدرة على الانتقال من الوادي الضيق إلى مكان فسيح ويعد السيسى رئيس الجمهورية الجديدة أول حاكم يخرج بمصر منذ عهد الفراعنة من الوادي الضيق.

وأشاد برؤية الرئيس السيسى بالجمهورية الجديدة على مستوى كل المسارات من زراعة وصناعة وفى كل الملفات التى تمس حياة كل المصريين بالإضافة الى استراتيجية التنمية الشاملة التى تحقق أعلى معدلات الرفاهية الاجتماعية.

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة بنسبة تصويت 89.6% بإجمالي 39 مليونا و702 ألف صوت.