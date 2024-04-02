اليوم السابع
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من اليوم.. كرتونة البيض بـ145 جنيهًا والدواجن بـ95

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:00 ص
من اليوم.. كرتونة البيض بـ145 جنيهًا والدواجن بـ95 بيض المائدة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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يبدأ الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن من اليوم الثلاثاء تنفيذ مبادرة خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وتتضمن المبادرة تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 2 أبريل.

ومن المقرر أن يكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض كمرحلة أولى، فى اطار استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.







وزير الزراعة

اسعار الدواجن

البيض

اسعار البيض



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