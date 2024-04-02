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مكتب نتنياهو: عودة الوفد المفاوض من القاهرة اليوم بعد جولة محادثات بناءة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:03 م
مكتب نتنياهو: عودة الوفد المفاوض من القاهرة اليوم بعد جولة محادثات بناءة نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال
كتب محمد عبد المجيد

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افاد مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الوفد المفاوض التابع لهم، سيعود اليوم من العاصمة المصرية القاهرة، بعد جولة محادثات مكثفة.

وأكد المكتب على أنه خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة، بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار رد حماس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أكد على إنه تمت صياغة مقترح هدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين خلال محادثات القاهرة وتم تقديمه إلى حماس، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 







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