مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 18 رحلة طيران دولية أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء 18 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 156 رحلة طيران أسبوعية تصل المطار بداية من السبت حتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة .

وتبين من رحلات الوصول اليوم أن من المقرر وصول، 18 رحلة بينها 6 رحلات من ألمانيا، 3 رحلات من بولندا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من هولندا واخرى من بلجيكا، ورحلة داخلية ورحلة من سويسرا، و3 رحلات من إيطاليا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط وتسهيل الإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى 156 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة منها المانيا والتشيك وبولندا وايطاليا والمجر وبلجيكا وهولندا، بزيادة بقرابة 9 رحلات عن معدلات الوصول خلال الأسبوع الماضى .



