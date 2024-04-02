مصرع طالب وإصابة شقيقه فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طالب مصرعه وأصيب شقيقه، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الفرعي أبويط الواسطى بمحافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق الفرعى بقرية ابويط الواسطى بمحافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزى عمر .س 17عاما طالب مصاب بنزيف حاد بالمخ وكسر مضاعف باليد ويتلقى العلاج داخل المستشفى، فيما استقبلت مشرحة المستشفى جثة شقيقه على 18 عاما طالب وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.