مداهمة سوق السلاح.. ضبط 38 بندقية فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط- الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (34) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 21 بندقية خرطوش – طبنجة – 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (34 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,450 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو" ، كمية من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية".



ونجحت الجهود في تنفيذ عدد (560) حكما قضائيا متنوعا وضبط (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين لـ "إثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (فرد محلى ، طبنجة.



وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".



وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (3 متهمين.