محافظ ومشايخ وعواقل جنوب سيناء يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم عقب أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استمرارًا للجهود التى بدأها سيادته لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.



وبعث محافظ جنوب سيناء برقية تهنئة للرئيس جاء فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى: "يشرفنى أن أبعث بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن مشايخ وعواقل وأهالى جنوب سيناء بأجمل التهانى القلبية مقرونة بعظيم الحب والتقدير بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وثقة الشعب المصرى العظيم الذى خرج بالملايين فى ملحمة حقيقية لحب الوطن للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية جاءت من حرص المصريين على إنجاح التجربة الديموقراطية واستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التى أطلقتموها فى فترة وجيزة وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصرى العظيم أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامتكم فى كافة المجالات وسلسلة النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية".



وتابع: "إننا إذ ننتهز هذه المناسبة السعيدة سائلين المولى عز وجل أن يوفق سيادة رئيس الجمهورية فى فترة رئاسته جديدة استكمالًا لمسيرة الانجازات وترسيخ دعائم الدولة المصرية على الصعيدين الدولى والإقليمى واستكمال التنمية على أرض جنوب سيناء وأن يديم على مصر الحبيبة نعمة الأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم".