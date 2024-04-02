محافظ القاهرة: مصر شهدت منذ تولى الرئيس السيسى طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة

كتب ـ سيد الخلفاوى

قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة بدء ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية، مؤكدًا ثقة الشعب المصري الكاملة فيه لتولى قيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة ونهضة وطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة.



وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد طفرة تنموية وإنجازات غير مسبوقة فى مختلف المجالات والأصعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، ولتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته ، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظه من كل مكروه وسوء .

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية معلنا بدء فترة رئاسية جديدة من إبريل 2024، وذلك وفق رؤية وطنية جامعة، قدمها الرئيس السيسى للشعب المصرى، في كلمة تاريخية بامتياز، بدأت بآيات قرآنية وانتهت أيضا بآيات قرآنية، وشرح فيها الرئيس السيسى رؤيته الوطنية فى إدارة شئون مصر في السنوات المقبلة.