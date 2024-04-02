محافظ الدقهلية يناقش مستجدات مشروع ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات المتعلقه بالمشروع المتكامل لترفيق مناطق( ابن زيد - والزعفران - والمدينة المنورة) التابعة لمركز المنصورة، حيث سيتم توصيل مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إنشاء محطة رفع صرف صحي وعدد 2 خط طرد وشبكات.

جاء ذلك بحضور المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية، وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسه شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة، وياسر الغريب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة ، والمحاسب ياسر عنتر مدير إدارة الحسابات بالمحافظة وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وصرح "المحافظ " بأنه تم الانتهاء من توفير وتخصيص المساحة المطلوبه لإنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي لخدمة المناطق الثلاث ، وتم توفير المساحه المطلوبه لإنشاء موزع الكهرباء وجاري تخصيصها والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصه بها للبدء في إنشاء الموزع وتوصيل الكهرباء لكامل المشروع .

واوضح " مختار " بأنه تم إدراج مشروع توصيل خطوط مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الثلاث في خطة وزارة الإسكان للعام المالي الجديد 2024 /2025.

ووجه "المحافظ" بالبدء الفورى فى أعمال رصف الشوارع فور الإنتهاء من توصيل المرافق بشكل كامل بكل شارع على حده لرفع المعاناة عن سكان هذه المناطق.

كما أوضح "مختار" بأنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية المتخصصة وتم الانتهاء من 70% من التصميمات الخاصه بترفيق المناطق الثلاث من خلال توصيل شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار "المحافظ" إلى أن مشكلة ترفيق المناطق الثلاث ( الزعفران - ابن زيد - المدينة المنورة ) حلم طال انتظاره لسنوات طويله من المواطنين المقيمين فيها ونسعى بكل قوه لتحقيقه.

وأكد "مختار" على أننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حل كافة المشاكل التى تواجههم.

والجدير بالذكر أن "محافظ الدقهلية" سبق وأن قرر تشكيل لجنه لمعاينه واختيار ارض مناسبة لعمل محطه رفع صرف صحي وارض لعمل موزع كهرباء لخدمة الثلاث مناطق ، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها وتم الانتهاء من إجراءات نزع ملكيتها وتخصيصها ، وجاري إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض الأخري المستهدف انشاء موزع كهرباء عليها .