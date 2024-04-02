محافظ الإسماعيلية يستعرض المقترحات الأخيرة لمشروعات الطرق

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا ، لمناقشة التصور الأخير المقترح لمشروعات الطرق بالمركزين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف "حياة كريمة".

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد، عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رئيس مركز ومدينة أبوصوير، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، منسق حياة كريمة بالمحافظة، وممثلي الطرق والكباري.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن جميع ما تم اقتراحه من طرق تم مناقشة أولوية اختيارها وتقسيمها إلى ثلاث فئات طبقًا لمدى الأهمية.

مشددًا أن ما تم طرحه من طرق تخدم قطاع كبير من المواطنين بالمراكز وكذلك بالقرى الرئيسية والتابعة.

حيث تم اقتراح الطرق الأكثر أهمية، وهي التي تربط المراكز بالمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى مقترح لعدد من الطرق الداخلية بعدد من القرى وطرق الخدمات.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد كلف فريق العمل التنفيذي، بالمتابعة المستمرة ومعاينة أماكن الطرق المقترح إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز القنطرة غرب؛ وكذلك مركز أبوصوير للبدء في تحديد احتياجاتها من المشروعات في كافة القطاعات، والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

مشيرًا إلى ضرورة دراسة الطرق المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، بحيث يراعى فيها أن تخدم المنشآت الخدمية للمواطنين من مستشفيات ومدارس ومناطق صناعية وأسواق.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مشروعات الطرق المقترحة؛ تمهيدًا لإعداد المقايسات الخاصة بها ورفعها لوزارة النقل واتخاذ باقي الإجراءات لاعتمادها وإدراجها بخطة مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية.

وصرح محافظ الإسماعيلية أن ما سيتم من مشروعات هي حلم للمواطنين بتلك القرى، مؤكدًا أننا نسعى جاهدين للتخطيط الجيد لتلك المشروعات والتي سوف يستمر أثرها للأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

