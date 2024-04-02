فوز مدرسة الأقباط الإعدادية بالمركز الأول على محافظة الأقصر بمسابقة أوائل الطلبة

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، على مدار الأيام الماضية فعاليات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، وفاز بالمركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية السبعة بالمحافظة، طلاب مدرسة الأقباط الإعدادية بنين من إدارة الأقصر التعليمية بقيادة ياسر على مدير المدرسة.

وتم تنظيم فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في إدارات الأقصر التعليمية المختلفة، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، حيث تمت التصفية داخل الإدارات وبعدها على مستوى المحافظة، وحقق 7 طلبة بمدرسة الأقباط الإعدادية بنين المركز الأول على المحافظة، وذلك تحت إشراف محمد سيد بغدادى مدير الإدارة، ولبنى عبده وكيلة الإدارة، ومنصور عبد اللاه رئيس قسم الخدمات والأنشطة، وفريق العمل وتوجيه التربية الاجتماعية والمشرفين والموجهين.

ومن جانبه يقول ياسر على سلطان مدير مدرسة الأقباط الإعدادية بنين، إنه فخور للغاية بفوز طلبة المدرسة بالمركز الأول على مدارس المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة، وشملت قائمة الأبطال الفائزين بالمسابقة كل من:- (يوسف أحمد عبيد - يوسف أحمد المرسي - محمد السيد محمود - إبرام هاني - كيرلس جرجس - يوسف أحمد عبدالرازق - يحيي زكريا)، مؤكداً على أن تفوقهم جاء استمرارا لنجاحات الطلبة بالمدرسة الأعرق بالمحافظة، وتألق الطلبة في مجالات العلوم والثقافة والفنون، موجهاً تحية شكر وتقدير للطلبة المتميزين من شباب المستقبل، وكذلك أولياء أمورهم وكل من ساند وشجع الطلبة للتفوق والوصول لهذا المستوى المميز.

وكان قد شهد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ختام فعاليات مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق النحو"، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أقيمت المسابقة بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين، خلال الفترة (21 مارس حتى 28 مارس)، بمشاركة 159 متسابقاً من المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتهدف المسابقة إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: "الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة"، ورفع مستوى الطلاب في الإلقاء الشعري المعبر، مؤكدة على أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي، التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعري، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريري موضوعي، وقد حضر الجولة الختامية إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، ورمضان أحمد أبو الحسن موجه عام اللغة العربية.



فرحة طلبة مدرسة الأقباط بالفوز بمسابقة أوائل الطلبة



فوز طلبة مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بالمركز الأول على محافظة الأقصر