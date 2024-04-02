فروع توثيق جديدة تابعة للشهر العقارى بدمنهور وطنطا والتجمع الخامس والشيخ زايد

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع توثيق أورنج دمنهور يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور مقره داخل فرع أورنج بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

كما تم إنشاء فرع توثيق اتصالات جلاكسي مول يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، مقره داخل فرع شركة اتصالات ببجلاكسي مول بالتسعين الجنوبي بالتجمع الخامس، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

وقرر وزير العدل إنشاء فرع توثيق اتصالات الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، ويكون مقره داخل فرع شركة اتصالات بجات مول بلازا أمام المستثمر الصغير جي الإسكتن مدخل الشيخ زايد، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.



وتم إنشاء فرع توثيق اتصالات مول طنطا يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بطنطا، ويكون مقره داخل فرع شركة اتصالات بمنشية الأوقاف مول طنطا محافظة الغربية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا

ونشرت الجريدة الرسمية قرارات وزير العدل رقم 1228، 1229، 1230، 1231 لسنة 2024، والذي تضمنت إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة، وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري، وقرار وزير العدل رقم 1654 لسنة 2023 بما تضمن من تعديل المادة الثانية من القرار 6162 لسنة 1997 بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بدمنهور وطنطا والتجمع الخامس والشيخ زايد لتصبح الفروع الجديدة تتبع مكتب الشهر العقاري بها.

