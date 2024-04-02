فرع جديد تابع مكاتب الشهر العقاري باسم توثيق أورنج أركان بـ"زايد"

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع توثيق أورنج أركان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة مقره داخل فرع أورنج بأركان مول أمام مدخل زايد 2000 بالشيخ زايد، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1225 لسنة 2024، والذي تضمن إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة، وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى، وقرار وزير العدل رقم 1654 لسنة 2023 بما تضمن من تعديل المادة الأولي من القرار 9088 لسنة 2019 وتعديل القرار رقم 70771 لسنة 2018 ليصبح فرع توثيق الشيخ زايد يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، تم انشاء فرع توثيق أورنج أركان.