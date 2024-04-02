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فرص استثمارية للتخصيص الفورى.. قطع متنوعة بمدينة طيبة شمال الأقصر.. صور

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 07:36 م
فرص استثمارية للتخصيص الفورى.. قطع متنوعة بمدينة طيبة شمال الأقصر.. صور رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية للتخصيص الفوري بالمدينة، وذلك استمراراً لمسيرة التنمية بالمدينة، ولتوفير مزيد من الخدمات المقدمة لسكان المدينة ولدعم الاستثمار والمستثمرين.

وأكد رئيس جهاز مدينة طيبة، في بيان صحفى، أنه يسر الجهاز أن يعلن عن طرح فرص استثمارية عن طريق التخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين، حيث تشمل تلك الفرص ما يلي: (قطعة أرض رقم ( 44 ) بمساحة 1044 م2 بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز خدمات المدينة - قطعة أرض رقم ( بدون ) بمساحة 17727 م2 بنشاط نادى اجتماعى بمنطقة النوادي بمنطقة 480 فدان -  مبنى ( أ ) فاصل ( 6 ، 7 ) ومساحة الأرض المقام عليها بمساحة 1765 م2 بنشاط تجارى إدارى بمبنى وكالة الحرفيين بحي المدخل - قطعة أرض رقم (148) بمساحة 300 م2 بنشاط ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية) .

وأوضح رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، إنه يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكتروني لبوابة خدمات المستثمرين حتى 15/ 4/ 2024م، ولمزيد من التفاصيل وشروط وكيفية التقديم الدخول على رابط موقع بوابة خدمات المستثمرين التالى https://assign.newcities.gov.eg.

 

المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة
المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة

 

تفاصيل قطعة أرض 148 بالمنطقة الصناعية بطيبة
تفاصيل قطعة أرض 148 بالمنطقة الصناعية بطيبة

 

تفاصيل قطعة أرض بمنطقة النوادى بطيبة
تفاصيل قطعة أرض بمنطقة النوادى بطيبة

 

تفاصيل قطعة أرض رقم 44 بطيبة
تفاصيل قطعة أرض رقم 44 بطيبة

 

تفاصيل قطعة مبنى فرصة استثمارية بطيبة
تفاصيل قطعة مبنى فرصة استثمارية بطيبة

 

قائمة الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة طيبة
قائمة الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة طيبة

 







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