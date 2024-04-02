اليوم السابع
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عمرو الليثى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة تأدية اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:34 م
عمرو الليثى يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة تأدية اليمين الدستورية عمرو الليثى
(أ ش أ)

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بعث رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى الدكتور عمرو الليثى، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة تأدية اليمين الدستورية لتولى فترة رئاسية جديدة لمصر، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وبناء الدولة المصرية الجديدة في الجمهورية الجديدة.

ودعا الليثي المولى عز وجل أن يديم على الرئيس السيسي سيادته التوفيق، والسداد في قيادة مصرنا الحبيبة ، نحو تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم في الازدهار والتقدم.







عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

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